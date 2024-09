Torna in mare la tartaruga caretta caretta Valentina

La spiaggia di Grottammare (Ascoli Piceno) è stata teatro stamani di un evento emozionante: la liberazione di una tartaruga Caretta caretta, di nome Valentina.

Presenti alla liberazione molti bambini delle scuole elementari locali, accompagnati dai loro insegnanti, entusiasti di vedere la tartaruga da vicino. Valentina è stata portata in una vaschetta fino all'area appositamente recintata e, dopo tre giri simbolici, gli operatori della Fondazione Cetacea l'hanno delicatamente guidata verso l'acqua, chiedendo al pubblico di mantenere un rispettoso silenzio. Una volta raggiunto il mare, i sommozzatori della Guardia Costiera hanno accompagnato Valentina in acque più profonde, favorendo la sua ripartenza.

"La nostra cooperazione è costante - ha dichiarato il capitano della Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto Alessandra Di Maglio - Quando avvistiamo una tartaruga, contattiamo immediatamente la Fondazione Cetacea, che si occupa di tutte le fasi di salvataggio, recupero e rilascio in mare".





