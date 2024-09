Regione Marche con un proprio stand al Salone nautico di Cannes

La Regione Marche a Cannes al Salone della nautica del lusso: è presente, con un proprio stand, alla edizione 2024 del "Cannes Yachting Festival", in svolgimento dal 10 al 15 settembre, in Costa Azzurra. A portare i saluti dell'Amministrazione ad operatori e referenti dell'importante Distretto delle Marche è intervenuto, stamani l'assessore regionale alle Attività Produttive e Industria Andrea Maria Antonini, che ha fatto visita ai vari spazi espositivi all'interno della manifestazione, tra cui anche ad alcuni cantieri marchigiani. Presenti all'evento anche l'Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche (Atim) e l'Associazione "Marche Yachting & Cruising" che hanno confermato la grande vocazione imprenditoriale e turistica della nostra regione.

"Abbiamo aderito con entusiasmo - ha dichiarato Antonini - all'iniziativa del cluster sulla nautica marchigiana, presieduto da Maurizio Minossi, con cui, nello scorso mese di luglio ad Ancona, è stato definito un programma di eventi dedicati proprio al cosiddetto yachting di lusso in cui rientra questo prestigioso festival internazionale". "In questo periodo storico così complesso, - ha proseguito - è fondamentale il ruolo delle Istituzioni che sono chiamate a dare sostegno e affiancare un settore in forte crescita come quello della nautica che, ogni anno, fattura oltre un miliardo di euro e che vede occupati oltre 3 mila dipendenti. Senza dimenticare, poi, che oltre ai cantieri per la costruzione delle navi di lusso o degli scafi, è attiva una importante filiera di produttori e di fornitori di materiali, che vanno dagli arredi interni al design, dalla componentistica fino alla strumentazione tecnica".

"Occorre, dunque, saper cogliere le tante opportunità di sviluppo e di investimento che provengono da questo segmento industriale così all'avanguardia e competitivo - ha concluso l'assessore regionale alle Attività Produttive - di certo, la Regione è impegnata, da tempo, in una azione strategica come lo dimostra la pubblicazione di alcuni bandi inerenti proprio l'innovazione, lo sviluppo, l'efficienza energetica, o il lancio di iniziative mirate di confronto alla presenza di operatori ed imprenditori non solo della nautica, ma anche della moda, del design, dell'innovazione. Per tutto questo risulta sempre più decisivo rafforzare l'intesa tra pubblico-privato che costituisce una leva nevralgica e insostituibile nella concertazione di politiche economiche e di rilancio del territorio".



