Colonnello Ruocco comandante provinciale carabinieri di Macerata

Arriva dalla guida del Reparto operativo di Siracusa, il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Macerata, il colonnello Raffaele Ruocco, 45 anni da compiere il prossimo 20 novembre, due lauree, la guida in passato delle Compagnie di Corigliano Calabro (Cosenza), di Rivoli (Torino) e un'esperienza anche a Sarajevo, in Bosnia Erzegovina nel 2004 nell'ambito dell'operazione Msu (Unità specializzata multinazionale) Sfor (forza di stabilizzazione).

Il nuovo comandante, insediato il 10 settembre, è stato presentato oggi nella sede del Comando provinciale di Macerata.

Sostituisce il colonnello Nicola Candido destinato ad un prestigioso incarico al Comando generale dell'Arma a Roma.

Il colonnello Ruocco, nato Torre del Greco in provincia di Napoli, è sposato e ha due figli. Nel 1998 venne ammesso all'accademia militare di Modena, diventando sottotenente nel 2000 al termine del triennio presso la scuola ufficiale. Nel 2003, con il grado di tenente, venne assegnato al sesto Battaglione Carabinieri Toscana come comandante di Plotone. Da aprile ad ottobre 2004 è stato impiegato a Sarajevo in Bosnia Erzegovina per poi rientrare in Italia: da novembre 2004 a settembre 2006, ha guidato il Nucleo operativo Radiomobile di Gioia Tauro.

In seguito, da settembre 2006 al settembre 2010, è stato comandante della Compagnia di Corigliano Calabro (Cosenza) e nei successivi cinque anni ha guidato la Compagnia di Rivoli fino a settembre 2015. Poi,con il grado di Maggiore, è stato destinato al comando generale dell'Arma dei carabinieri, come capo della terza sezione ufficio logistico fino a settembre 2021. Al comando generale dell'arma ha frequentato numerosi corsi tra tra i quali per significatività il Nato logistics course presso la Nato School di Oberhammergau in Germania. In seguito ha comandato il Reparto Operativo di Siracusa fino al nuovo incarico di vertice del Comando provinciale di Macerata.

Il colonnello Ruocco, che parla a buon livello inglese e francese, ha due lauree: quella in giurisprudenza conseguita presso L'Università La Sapienza di Roma e in Scienze della sicurezza interna ed esterna presso l'Università di Roma a Tor Vergata. Nel 2020 ha conseguito anche il master di secondo livello in diritto dell'ambiente presso l'Università La Sapienza di Roma. Nel 2022 ha conseguito il master di primo livello in Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso università Unitelma Sapienza di Roma. E' insignito delle decorazioni di Medaglia d'oro al merito di lungo comando, Croce d'oro per anzianità di servizio militare, medaglia Nato non articolo qui 5, per la missione Msu Sfor a Sarajevo.



