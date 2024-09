Jonathan Karl vince il premio Urbino Press Award

Jonathan Karl, giornalista di ABC News, è il vincitore della 18/a edizione del premio "Urbino Press Award", che celebra l'eccellenza del giornalismo americano. Ad annunciarlo è l'ambasciatrice d'Italia negli Stati Uniti, Mariangela Zappia, nel corso di un evento a Washington.

La consegna ufficiale si terrà a Palazzo Ducale a Urbino nel marzo del 2025.

La premiazione è stata motivata per la grande esperienza da corrispondente di Karl, le sue interviste ai maggiori esponenti della politica americana degli ultimi trent'anni e per alcuni bestseller sulla Presidenza Trump. "È per me un grande onore - ha commentato Karl - ricevere questo riconoscimento. Non vedo l'ora di vedere Urbino. Sono stato molte volte in Italia, ma mai nella città di Raffaello".

"Il giornalismo di qualità, ha dichiarato l'ambasciatrice - come quello di Jonathan Karl, svolge un ruolo insostituibile per le democrazie e merita di essere riconosciuto e sostenuto".

"Il premio esporta il nome di Urbino negli Stati Uniti, rappresenta i grande potenzialità per la promozione turistica e per le imprese italiane che hanno una presenza nel territorio statunitense", ha affermato l'assessore comunale di Urbino con delega al turismo e internazionalizzazione, Francesco Guazzolini.

All'evento di Washington erano presenti molti ex premiati e sono intervenuti anche il fondatore dell'Urbino Award Giovanni Lani e il responsabile del settore cultura di Urbino, Gabriele Cavalera.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA