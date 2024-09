Coltivava marijuana, denunciato in stato di libertà

Scovata coltivazione di Marijuana nell'entroterra marchigiano, il 'coltivatore', trovato con sei piante di marijuana per un peso complessivo di circa 1,500 chilogrammi è stato indagato in stato di libertà per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

L'operazione è stata condotta dai poliziotti del commissariato di Senigallia, diretto dal vice questore Mabj Bosco, a seguito di una mirata attività d'indagine che ha permesso di acquisire informazioni in merito a una coltivazione di marijuana in un comune nell'entroterra.

Alle prime luci del giorno, gli investigatori si sono recati presso l'abitazione della persona individuata constatando la presenza di alcune piante di marijuana in vaso. Scoperta che ha fatto scattare una perquisizione estesa ai terreni confinanti l'abitazione dove sono state trovate altre sei piante di marijuana.



