Primo giorno di scuola a Pesaro tra classi e lavori in corso

Il primo giorno di scuola a Pesaro inizia con i saluti a studenti e docenti da parte del sindaco Andrea Biancani e degli assessori comunali Riccardo Pozzi, Mila Della Dora e Camilla Murgia, che nel loro tour tra le strutture scolastiche cittadine si sono soffermati sullo stato di quest'ultime. In totale sono una decina tra lavori in corso o in procinto di partire.

"Nella prima variazione di bilancio abbiamo deciso di destinare i soldi principalmente a scuole, asili e impianti sportivi - afferma Biancani -. Fondi destinati a renderle più sicure, accoglienti, a migliorarne l'efficientamento energetico e, in alcuni casi, che al momento riguardano 4 scuole, a costruirle ex novo". Per quanto riguarda i fondi "Parliamo di circa 10 milioni di euro", di questi 6 milioni riguardano la scuola Manzoni, prima ad essere visitata e nei giorni scorsi al centro di polemiche sulla sicurezza.

"Un problema che non esiste - afferma il sindaco - I lavori e le attività scolastiche si svolgono in accordo con i dirigenti con consultazione costante di tecnici. Così che l'attività scolastica possa proseguire in sicurezza senza che ci sia un rallentamento dei lavori". Per quanto riguarda gli asili "attualmente sono 140 le persone in lista di attesa - ha spiega il primo cittadino -. Per questo stiamo ripensando il servizio affinché si ottengano più posti, sia con la statalizzazione che con il confronto con le scuole".



