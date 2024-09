Polizia, Riccardo Zenobi nuovo dirigente a Civitanova Marche

Si è insediato il nuovo Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Civitanova Marche (MC), commissario capo Riccardo Zenobi in sostituzione del vice questore aggiunto Fabio Mazza assegnato ad altra sede.

35 anni Zenobi è originario di Tolentino (MC) si è laureato in giurisprudenza presso l'Università di Macerata e successivamente ha conseguito un master in specializzazione per le professioni legali presso l'università di Roma Tre.

Parallelamente agli studi, in qualità di vigile del fuoco discontinuo, ha prestato attività di soccorso presso il comando di Macerata e nei distaccamenti di Tolentino, Camerino e Civitanova Marche.

Entra in Polizia nel 2018 come ispettore e subito dopo, vincendo il corso da funzionario e dopo aver conseguito un master in scienze della sicurezza, viene assegnato alla questura di Lodi. Nel capoluogo lombardo svolge per il primo anno e tre mesi il ruolo di dirigente dell'ufficio immigrazione per poi essere assegnato all'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, dirigendo le "volanti" di Lodi fino al nuovo trasferimento presso il commissariato di Civitanova Marche.

Al Zenobi gli auguri di buon lavoro da parte del Questore e di tutti i Funzionari della Questura di Macerata.



