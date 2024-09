Malore in spiaggia a Senigallia, muore turista svizzero

Malore fatale, questa mattina, per un anziano che si trovava in spiaggia a Senigallia (Ancona).

L'uomo, un turista svizzero di 77 anni, stava passeggiando sul bagnasciuga all'altezza dei bagni 89, sul lungomare Alighieri, quando è stato colpito da un improvviso malore. Si è accasciato a terra privo di sensi.

Subito è scattato l'allarme con un primo intervento dei bagnini presenti in zona e poi del personale medico arrivato con l'ambulanza e con l'elisoccorso dall'ospedale regionale a Torrette di Ancona. I tentativi di rianimare il 77enne sono risultati vani, nella tarda mattinata è stato constatato il decesso dell'uomo, presente a Senigallia assieme alla moglie.

Sul posto le forze dell'ordine e gli uomini dell'ufficio locale marittimo.



