Export, nelle Marche -5 miliardi nel primo semestre 2024

Le esportazioni marchigiane nel primo semestre del 2024 calano del 41,3% (-5 miliardi di euro rispetto allo stesso periodo dello scorso anno), trascinate dal -82,3% registrato dal settore farmaceutico, ma anche dal -48,1% dell'export del comparto imbarcazioni.

"Anche le esportazioni del Sistema Moda marchigiano", affermano i segretari di Confartigianato Marche Gilberto Gasparoni e di Cna Marche Moreno Bordoni "risentono della crisi in corso e calano infatti del 5,7%, corrispondenti a 72 milioni di export in meno rispetto allo stesso semestre dell'anno prima: tessile e pelli calzature registrano, rispettivamente, -7,9% e -12,7%, invece l'abbigliamento +2,4%". Altro settore in calo: -14,6 % macchinari e apparecchiature. Segno positivo, invece, per gli elettrodomestici (+2,8%), i prodotti alimentari (+6,1%), strumenti musicali (+4,3%), i giochi e giocattoli (+12,1%) e gli articoli sportivi (+32,4%); parti e accessori per autoveicoli e loro motori (+73,3%).

"In un momento difficile come quello che stiamo attraversando a causa di una tempesta perfetta che vede in frenata le economie della Germania e della Cina, a cui si aggiunge l'embargo verso la Russia" concludono Bordoni e Gasparoni "è fondamentale accompagnare le nostre imprese esportatrici verso nuovi mercati ed aiutarle anche a consolidare i mercati tradizionali. In questo percorso serve una grande sinergia tra la Regione, le associazioni di categoria e le aziende speciali della Camera di Commercio, mentre anche Sace, Simest e Ice dovrebbero fare la loro parte, sostenendo e finanziando con più risorse la presenza delle aziende marchigiane alle Fiere nazionali e internazionali".



