Dopo tre anni tornano nel loro plesso scolastico 200 alunni

Inizio di anno scolastico a Fabriano (Ancona) con i circa 200 alunni della scuola media Marco Polo che sono potuti rientrare nelle loro classi, dopo che i lavori di ristrutturazione dell'edificio li avevano costretti a trasferirsi per tre anni in un altro plesso scolastico della città.

"Un grande risultato", il commento del sindaco Daniela Ghergo. Una corsa contro il tempo "che ci ha consentito di mantenere la promessa fatta alle famiglie e al personale". Un impegno che per essere rispettato "ha richiesto uno sforzo enorme e una straordinaria abnegazione da parte di tutti i soggetti coinvolti. Ringrazio tutti per l'impegno e la professionalità che oggi vengono ripagati dal vedere gli alunni tornare sui banchi della loro scuola. Rimangono lavori ulteriori da ultimare per consegnare la struttura scolastica nella sua piena efficienza e procedere all'inaugurazione formale".

Per l'assessore ai Lavori pubblici, Lorenzo Vergnetta "oggi festeggiamo, ma siamo già al lavoro per i prossimi step che riguardano il completamento della Marco Polo e della Mazzini e l'inizio dei lavori nelle altre scuole del territorio, che sono imminenti e richiederanno grande impegno", ha concluso.



