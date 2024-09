Diciassettenne cade con lo scooter il primo giorno di scuola

Non entra in classe il diciassettenne che recandosi a scuola stamattina ha avuto un incidente, ad Ancona, in via Angelini. Era diretto al suo primo giorno di scuola, al Savoia-Benincasa, quando ha sbandato in sella al suo scooter dopo aver superato uno dei dossi artificiali di cui la via è dotata per far rallentare i veicoli in transito vista la presenza di un quartiere abitato.

Erano le 8 quando il minorenne, anconetano, è stato visto superare un veicolo in direzione centro e poi sbandare dopo aver superato il dosso. È caduto sull'asfalto e ha riportato una lesione a una spalla. È stato soccorso dal 118 e da una ambulanza della Croce Gialla di Camerano.

Il giovane è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette. Sul posto per i rilievi la polizia locale. Il traffico ha subito rallentamenti.



