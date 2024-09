Frontale tra due auto e una prende fuoco, due giovani feriti

Due auto, condotte da due giovani, si sono scontrate frontalmente e una delle vetture è uscita di strada, incendiandosi. E' accaduto nel pomeriggio, verso le 17 in contrada Cervare di Montelupone (Macerata). Al volante dell'auto che ha preso fuoco c'era una ragazza che fortunatamente è scesa del mezzo prima che si incendiasse e poi è stata trasferita all'ospedale di Macerata per le cure del caso. L'altra vettura era condotta da un 19enne, assistito anche lui dai sanitari del 118 e trasportato in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona.

E' intervenuta una squadra di Macerata dei vigili del fuoco che ha spento il rogo dell'auto e ha messo in sicurezza la zona dell'intervento. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'incidente.



