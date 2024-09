Silvetti, 'Dal pd sciacallaggio, servirebbe opposizione seria'

Non ci sta il sindaco di Ancona Daniele Silvetti ad essere accusato di essere assente dall'attività amministrativa.

"L'attività del sindaco - spiega consultato dall'ANSA - è un'attività H24. Ci sono ovviamente circostanze in cui mi devo assentare, perché all'interno dell'aula si svolgono attività politico-amministrative e, io, contemporaneamente negli uffici, nelle aula per i consigliari, continuo anche a ricevere persone".

Il sindaco spiega che è presente in comune "per primo alle 8 del mattino e fino alle 17 sono sempre sul mio posto, ricevo chi ha bisogno di parlarmi, sottopormi problemi, tutti i giorni".

Ciò non toglie "che sto anche sul territorio e credo che questa ennesima cauta di stile del PD dimostri solo che l'opposizione è fuori da ogni dibattito politico e quindi cerca col palottoliere per ricavarsi un po' di spazio, ma credo che continuino a girare a vuoto".

In "peccato - ammette - perché comunque questa è un'amministrazione e serve un'opposizione, che faccia l'opposizione". Silvetti tiene a sottolineare che la sua soddisfazione "del lavoro che stanno svolgendo i miei assessori.

Zinni lo conosco da oltre 30 anni, abbiamo fatto politica insieme quando eravamo giovanissimi ed è l'assessore che conosco di più, è un vicesindaco che ho fortemente voluto".

"Difficile poi controbattere - spiega - a un non contenuto e quindi di per sé il fatto che io sia stato assente da alcune giunte, peraltro soprattutto nei mesi di agosto o peggio purtroppo nel periodo a cavallo tra giugno e luglio per causa di forza maggiore visto il mio ricovero, mi sembra più che altro opera di sciacallaggio".



