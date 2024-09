Raccolti 300 chili di rifiuti lungo gli argini fiume Foglia

In poche ore una trentina di volontari hanno raccolto 300 chilogrammi di materiali vari abbandonati lungo gli argini del fiume Foglia. Una trentina di volontari di Plastic Free in collaborazione con la Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee (Fipsas) si sono dati appuntamento stamattina per un controllo sugli argini del fiume.

A raggiungere il gruppo con la sua barchetta risalendo il fiume Eros Scrilatti che ha messo a disposizione il piccolo natante per la raccolta dei rifuti che a causa delle piene rimangono appesi ai rami. Una bella collaborazione nata da una segnalazione della guardia di vigilanza Christian Tarini e del suo presidente Luigi Soriani e del referente plastic free Pesaro Mauro Rossi che danno l'appuntamento a tutti per il prossimo evento di Ottobre I rifiuti raccolti saranno poi raccolti per il corretto smaltimento da Marche Multiversizi.



