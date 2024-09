"Giustizia per Osama", scritta sui muri del tribunale di Fermo

"Giustizia per Osama" ma anche "la legge non è uguale per tutti". Sono le scritte comparse questa mattina sulle mura del tribunale di Fermo. Il riferimento è al ragazzo deceduto tre mesi fa dopo essere stato accoltellato a Porto Sant'Elpidio (Fermo). Osama Jeddi (in una delle scritte viene riportato tutto il nome) è morto a seguito delle ferite riportate durante una rissa avvenuta il 30 maggio scorso in piazza Garibaldi, a Porto Sant'Elpidio.

Per l'omicidio sono stati arrestati due uomini di origini nordafricane. Il primo per rissa aggravata e lesioni aggravate, il secondo per lesioni aggravate. Denunciato anche un minorenne.

Le scritte comparse questa mattina, riportano il nome del ragazzo, un cuore spezzato e la parola "giustizia". Sul posto, ricevuta la segnalazione, sono intervenuti gli agenti della questura di Fermo che hanno avviato le indagini per risalire all'autore delle scritte. La polizia di Stato si avvarrà anche delle immagini di videosorveglianza presenti intorno al palazzo di giustizia fermano.



