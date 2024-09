Fano Calcio in terza Categoria:"Rammarico ma senza sorpresa"

"Il Fano Calcio ripartirà dalla Terza Categoria, la Figc ha deciso di non concedere alcuna deroga all'istanza da noi presentata, che chiedeva di riconoscere nel "Fano Calcio" la squadra della città. Diversamente, da quanto ci risulta, sono state invece applicate deroghe per iscrivere l'Alma Juventus che non ha rispettato gli impegni con il Comune, i giocatori, i collaboratori, i fornitori, i tifosi e quindi con l'intera città". Il sindaco Serfilippi e l'assessore Santorelli apprendono con rammarico ma senza sorpresa la notizia per cui il nuovo Fano Calcio partirà dalla categoria iniziale.

"L'Amministrazione comunale di Fano, in questi ultimi mesi, ha lavorato con trasparenza e determinazione per ripristinare la legalità e tutelare il futuro dello sport e del calcio della nostra città, assumendosi la responsabilità di operare nell'esclusivo interesse della collettività fanese - affermano Serfilippi e Santorelli -.

"Abbiamo accolto con grande soddisfazione l'iniziativa di 18 imprenditori locali, che hanno costituito il Consorzio "Fano Sport" - continuano Serfilippi e Santorelli -. Questo gruppo, formato da persone radicate nel territorio e animate da un forte senso di responsabilità verso lo sport cittadino, ha messo al centro della propria azione il bene dello sport fanese, lavorando per un progetto solido e sostenibile. Grazie a questo consorzio, - sottolineano - il calcio a Fano potrà contare su un modello di gestione trasparente, finanziariamente solido e orientato al futuro, con l'obiettivo di riportare la città ai livelli sportivi che merita".

"L'Amministrazione - precisano - ha sempre agito a tutela dei propri interessi finanziari e ponendo al centro del proprio operato i valori dello sport e il radicamento al territorio.

Proprio per questo ci saremmo aspettati un atteggiamento diverso da parte degli organi federali del calcio regionale e italiano che hanno preferito non vedere, non sentire, non intervenire".

Gli amministratori di Fano ringraziano "l'intera compagine del consorzio guidata dal Presidente Petrucci e "l'intera compagine del Fano Calcio guidata dal Presidente Mei per l'eccezionale lavoro che stanno facendo per il calcio e lo sport fanese. Al Consorzio, proprietario del Fano Calcio, spetterà il compito di individuare le azioni e il progetto migliore per far sì che al Mancini si torni a giocare presto un campionato regionale".



