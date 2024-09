Alma Juventus Fano 1906,'Sindaco ha negato diritto gioco a club'

L'alma Juventus Fano 1906 precisa con una nota, replicando alle dichiarazioni del sindaco Serfilippi sull'iscrizione dell'Alma Juventus Fano 1906, "che l'unica deroga applicata dalle Istituzioni Sportive è quella relativa al campo di gioco (art.19 comma 4 Noif).

"Deroga - è spiegato - applicata perché il Comune ha negato al primo Club cittadino il diritto di giocare a Fano pagando le tariffe cittadine (favorendo invece una squadra non ancora affiliata). Tale circostanza, documentata dallo stesso Comune di Fano con gli atti trasmessi alla Jesina, ha rafforzato il nostro diritto di iscrizione con un campo al di fuori delle mura cittadine".

"La Figc di Roma ed il Comitato Regionale Marche - viene sottolineato -, hanno applicato le normative sportive correttamente sia in relazione all'Alma che in merito alla squadra del comune".

"Siamo riusciti a salvare 119 anni di storia che il comune ed i '18 imprenditori' - dichiara il presidente Guidi - maldestramente hanno provato a distruggere, sono certo che i tifosi, già da domenica, si schiereranno al nostro fianco sostenendo i colori che amano".



