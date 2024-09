Grossa perdita di gas a Jesi, tecnici hanno eliminato la dispersione

I vigli del fuoco e la polizia municipale di Jesi sono al lavoro da questa mattina per una grossa perdita di gas registrata in un tratto di strada di Via Fontedamo all'intersezione tra Via Ancona e via dell'Industria.

L'area d'intervento è interdetta al traffico ma le due strade sono aperte alla circolazione, quindi entrata ed uscita dalla città sia verso Chiaravalle che verso lo svincolo Jesi Est della superstrada sono garantite. Secondo i vigili del fuoco l'intervento di ripristino sarà ultimato intorno alle ore 17.

Con riferimento a quanto accaduto in via Fontedamo incrocio via Brodolini, un portavoce Italgas informa che "la segnalata dispersione di gas è stata provocata da un’azienda terza, estranea alla Società, che stava realizzando un proprio intervento sulla sede stradale. Intervenuti prontamente sul posto, i tecnici Italgas hanno tempestivamente messo in sicurezza la rete eliminando la dispersione e sono al lavoro per riparare il danno subìto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA