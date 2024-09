Case history Adamo Design, con Amazon vola il nostro export

Il case history presente nel Report 2024 di Amazon sull'Impatto economico delle piccole e medie imprese italiane che vendono sul suo negozio online riguarda le Marche, precisamente la Adamo srl di Castelfidardo (Ancona), un'azienda familiare con alle spalle più di 40 anni d'esperienza nella produzione e vendita di articoli casalinghi in plastica a marchio Omada Design.

"Per noi quest'anima tradizionale va di pari passo con una forte passione per l'innovazione", spiega il titolare dell'azienda, Alessio Adamo. "Nel 2016 ho intravisto nel commercio online la strada per il futuro: approdare su Amazon, insieme al miglioramento del nostro sito e-commerce proprietario ha infatti determinato un incremento a doppia cifra del nostro fatturato, con un export che rappresenta oggi circa il 30% delle vendite totali".

Abbracciare la strada della multicanalità si è rivelata per Omada Design la scelta vincente e poter usufruire degli strumenti messi a disposizione dal negozio online, come la vetrina Made in Italy e i corsi di formazione di Accelera con Amazon, "ci ha permesso di internazionalizzare la nostra impresa, raggiungendo con successo l'intera Europa e gli Stati Uniti. Soltanto pochi anni fa, alla vendita in Francia, Germania, Spagna e Regno Unito attraverso il nostro account Amazon, abbiamo aggiunto Olanda, Polonia, Svezia e Belgio per portare il Made in Italy e il Made in Marche nel mondo", ha concluso il titolare dell'azienda di Castelfidardo.

Per la prima volta dalla pubblicazione del report, le Marche entrano nella classifica delle regioni italiane di maggior successo su Amazon, con una crescita del valore dell'export delle PMI locali di oltre il 35% rispetto al 2022.



