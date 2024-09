Ast Pesaro, camminata dieci chilometri contro la sedentarietà

"Dieci chilometri contro la sedentarietà". L'Ast di Pesaro e Urbino con il Servizio di Medicina dello Sport del Distretto di Pesaro, per il quarto anno consecutivo, scende in campo per portare persone sedentarie e che non praticano attività fisica da diverso tempo, a percorrere una camminata di 10 km tramite un allenamento della durata di 10 settimane. "Anche quest'anno- ricorda la Ast - il progetto è rivolto a tutti i cittadini, con un allenamento che può essere praticato in gruppo o individualmente, guidato da una programma di dieci settimane codificato e validato dal professor Martin Halle (Università Tecnica di Monaco)".

"Questa è una delle importanti iniziative rivolte alla cittadinanza per la prevenzione - afferma il direttore generale Ast di Pesaro Urbino Alberto Carelli - tantissimi studi scientifici hanno dimostrato l'importanza della promozione della salute per ridurre l'incidenza delle malattie e la mortalità e di conseguenza i costi per il servizio sanitario nazionale e per la società ma anche per favorire il mantenimento del benessere e della qualità della vita".

"Il progetto - ricorda l'Ast - che rientra nel Piano Regionale della Prevenzione regionale, realizzato in collaborazione con gli istruttori della palestra Movens, start-up dell'Università degli Studi Carlo Bo di Urbino, prevede che i partecipanti possano scegliere di seguire tra il programma di allenamento per principianti o avanzato. Hanno inoltre la possibilità di incontrarsi una volta alla settimana per una camminata guidata da laureati in scienze motorie, oppure preferire di essere seguiti via web o presso la palestra Movens per indicazioni personalizzate riguardanti la progressione dell'allenamento".

"Crediamo molto in questo progetto - sottolinea la Elisabetta Esposto, Direttore del Distretto di Pesaro - l'importanza dello stile di vita corretto, l'alimentazione e il movimento sono fondamentali per la nostra salute". "Il programma di allenamento è codificato e ideato dal prof- Martin Halle dell'Universita' tecnica di Monaco - conclude la dottoressa Monica Tiberi, medico dello sport - attraverso il quale persone sedentarie o poco allenate possono gradualmente iniziare una pratica sportiva.

Camminare porta moltissimi benefici: riduce il rischio di mortalita' per tutte le cause e il rischio di mortalita' per malattie cardiovascolari abbassando il colesterolo, la pressione alta, prevenendo il diabete o stabilizzandolo, allena il cuore, agisce sulle ossa e previene l'osteoporosi. Voglio ringraziare tutti gli operatori coinvolti e anche l'Università di Urbino che da sempre ci accompagna e si rende protagonista dell'evento".

L 'allenamento è rivolto sia ai principianti sia a chi è gia' ad un livello avanzato: "Il nostro obiettivo - dice Tiberi - è quello di modificare le abitudini sedentarie delle persone attraverso un programma di attività fisica che può essere mantenuto nel tempo anche dopo la fine del progetto".

"L'iniziativa si propone di favorire la salute e il benessere dei cittadini attraverso la promozione di stili di vita sani - dichiara il vice presidente della Giunta e Assessore alla Sanità della Regione Marche Filippo Saltamartini - Un progetto che si inserisce nell'alveo delle numerose iniziative messe in campo dalla Regione Marche per prevenire l'insorgenza delle malattie".

Quest'anno gli allenamenti cominceranno il 9 Settembre e si concluderanno il 17 novembre con la camminata finale attraverso la città.



