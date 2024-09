Spaccio di hascisc, per 23enne secondo arresto in due mesi

Secondo arresto nell'arco di due mesi, per spaccio di droga, per un 23enne originario del Gambia sorpreso dalla polizia nell'area del Monumento alla Resistenza di Pesaro con circa 60 grammi di hascisc. I controlli sono stati effettuati nell'ambito del servizio interforze Alto Impatto in zone individuate come piazze di spaccio in città tra cui il Parco Miralfiore e il Parco delle Rimembranze.

Lo stupefacente è stato segnalato ai poliziotti dal cane anti-droga Hermes e il 23enne è stato arrestato. E' emerso che il giovane era stato già arrestato nel mese di luglio e che lo stesso era attualmente gravato di obbligo di firma giornaliera alla Questura di Pesaro tuttora in atto: il 23enne aveva con sé mezzo panetto di hascisc e altre cinque dosi dello stesso stupefacente. L'arresto è stato convalidato dal Tribunale di Pesaro che ha poi disposto ancora una volta l'obbligo di presentazione quotidiano alla Questura di Pesaro.

Nell'ambito dell'operazione Alto impatto la polizia ha rivenuto un ulteriore pezzo di hascisc da 50 grammi e altre stecche di stupefacente per dieci grammi e sono in corso accertamenti per verificare chi li detenesse.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA