Si fingono impiegati Inps e Poste, sei i denunciati

Ancora truffe nel Fermano e ancora denunce da parte dei carabinieri che hanno deferito all'autorità giudiziaria sei persone. Un ragazzo si è finto operatore delle Poste, altre cinque persone finti impiegati Inps ma non sono sfuggiti ai militari dell'Arma. Si erano fatti accreditare, raggirando tre persone, complessivamente 9.250 euro.

Nel primo caso la truffa si è svolta a Montegranaro (Fermo), dove i carabinieri, al termine degli accertamenti avviati a seguito delle querele formalizzate da due cittadini, hanno denunciato un 19enne di Napoli. Il giovane avrebbe finto di essere un operatore di Poste Italiane e sarebbe riuscito a farsi accreditare, in più tranche, la somma complessiva di quasi 7.000 euro su una carta a lui intestata.

Nella seconda indagine i carabinieri di Pedaso (Fermo) dopo la denuncia di un uomo di Campofilone hanno denunciato per truffa in concorso un 21enne e una 40enne di Pescara, due 40enni di Chieti e una 40enne di Roma, tutti con precedenti penali. I cinque avrebbero finto di essere impiegati dell'Inps, e avrebbero fornito istruzioni per dei rimborsi economici inesistenti, da versare all'agenzia delle entrate, inducendo così la vittima a sborsare la somma di 2.250 euro con plurimi versamenti su conti correnti a loro intestati.



