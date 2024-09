Manzi, 'caos immissioni in ruolo, Valditara chiarisca'

"Ad Ancona l'Ufficio scolastico regionale delle Marche ha proceduto all'annullamento del turno di nomina pubblicato in data 3 settembre relativo agli incarichi a tempo determinato derivanti da Graduatorie a esaurimento, (Gae) e Graduatorie provinciali supplenze (Gps)". Situazioni analoghe si stanno verificando in molte altre province italiane". Lo scrive in una nota Irene Manzi, deputata marchigiana e responsabile nazionale scuola del Pd, che annuncia di aver "depositato un'interrogazione al ministro Valditara".

"Molte migliaia di docenti delle scuole di ogni ordine e grado che nei giorni scorsi hanno avuto l'assegnazione per l'immissione in ruolo o, sempre con modalità online - prosegue Manzi - hanno ricevuto la nomina sulle Gps, non stanno prendendo servizio. Il motivo pare risiedere in errori tecnici o nella necessità di effettuare nuovi controlli sulle graduatorie e sulle assegnazioni poiché potrebbero essersi verificati degli errori, tali però da non consentire le normali procedure che vengono avviate ogni anno ad inizio settembre".

"La procedura di nomina adottata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, con tempi stretti e un sovraccarico di lavoro, - attacca Manzi - è alla base del caos delle operazioni di reclutamento docenti di quest'estate. A ciò si aggiunge la misura prevista dal Dl 71/2024 che estende il termine per le immissioni in ruolo derivante dalle graduatorie concorsuali fino al 31 dicembre 2024 e che ha generato grande incertezza. Una gestione caotica che sta mettendo in grande difficoltà le segreterie scolastiche sottodimensionate a causa dei tagli avvenuti al personale Ata e nel mancato rinnovo dell'organico aggiuntivo Pnrr e Agenda Sud". "Il Ministro, invece, di pensare solo a questioni come l'introduzione nella scuola del concetto di Patria o il fondamentale ritorno al diario cartaceo, - conclude la deputata dem - dovrebbe preoccuparsi di far meglio funzionare le istituzioni scolastiche. Questo è il suo compito".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA