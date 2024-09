Intimidazioni ad amministratori, fondi a 9 comuni nelle Marche

Nove Comuni delle Marche sono compresi nella lista del ministero dell'Interno per l'elargizione di fondi alle realtà municipali in cui lo scorso anno si sono verificati "episodi di intimidazione nei confronti dei propri amministratori, connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, o episodi di danneggiamento del proprio patrimonio".

In totale, nelle Marche arriveranno 96.300 euro. I nove Comuni sono Castelbellino e Jesi nell'Anconetano, (con fondi rispettivamente di 7.554 euro e 12.944 euro), Massignano (7.031 euro) e Montefiore dell'Aso (7.091 euro) nell'Ascolano, Tolentino nel Maceratese (23.156 euro), Gradara (7.547 euro), Mercatino Conca (6.942 euro) e Tavullia (8.021 euro) nel Pesarese, e Porto San Giorgio nel Fermano (16.014 euro).

A Porto San Giorgio il sindaco Valerio Vesprini e l'assessore Fabio Senzacqua, lo scorso anno, avevano ricevuto una lettera contenente velate minacce. Questo avrebbe fatto scattare una sorveglianza da parte delle forze dell'ordine e l'iter che ha portato il Viminale, di concerto con i ministeri dell'Istruzione e dell'Economia, ad inserire il Comune nella lista per l'erogazione dei fondi. Tutti i Comuni in questione, alla voce "numero episodi di intimidazione" fanno registrare un unico caso, fatta esclusione per Porto San Giorgio (2) e Tolentino (3).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA