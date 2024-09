Adriatico. Mare d'inverno in un libro di 38 autori

Un volume di 600 pagine dal titolo "Adriatico. Mare d'Inverno", che racconta luoghi, tradizioni, cibi, vestigia sottomarine, incroci religiosi, leggende e geografie di 27 città adriatiche da Trieste a Otranto viste d'inverno da 38 autori di diverse discipline. In arrivo nelle librerie, verrà presentato domani (6 settembre ore 18,30) al Museo Archeologico Nazionale di Ancona, sotto l'egida della Regione Marche, capofila di uno specifico progetto di valorizzazione turistica delle località costiere che rientra in un più ampio programma del ministero del Turismo intitolato Viaggio italiano - Scopri l'Italia che non sapevi.

L'evento sarà seguito (ore 21) da un concerto di Giovanni Seneca alla chitarra classica e battente, accompagnato dalla cantante italo-algerina Anissa Gouizi, anche alle percussioni, in un programma ispirato alle tradizioni mediterranee che intreccia composizioni originali e canti tradizionali.

Ideato e curato da Cristiana Colli ed editato da artem, il libro più che una guida, vuole essere un compagno di viaggio che con lo sguardo dei diversi autori: filosofi, geologi, scrittori, teologi, giornalisti, architetti, scienziati e pescatori, scava nel profondo paesaggi e vestigia storiche: dalle strade consolari, ai ponti, alle ferrovie fino ai relitti e alle città sommerse di diversi popoli e culture, visti senza l'invasione dei turisti balneari.

Tra questi a raccontarlo ad Ancona ci saranno la giornalista di Repubblica Emanuela Audisio, il direttore dell'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione Carlo Birrozzi, lo scrittore e viaggiatore Fabio Fiori, il direttore del Cnr-Irbim Gian Marco Luna, il sociologo Fabio Salomoni, la scrittrice e saggista Anna Busetto Vicari, e Maria Virelli e Silvia Natalucci dell'Agenzia Spaziale Italiana, che hanno realizzando appositamente 12 immagini dell'Adriatico dalle altezze siderali dei satelliti del progetto Cosmo-SkyMed.

Con loro anche il sindaco di Ancona Daniele Silvetti, il consigliere regionale Marche Marco Marinangeli assieme alla dirigente del settore Turismo Paola Marchegiani, e il direttore regionale dei Musei delle Marche e del Palazzo Ducale di Urbino Luigi Galli.



