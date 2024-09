Ricostruzione procede anche a Elcito piccolo Tibet San Severino

La ricostruzione post terremoto va avanti anche nel borgo di Elcito, il "piccolo Tibet delle Marche" a San Severino Marche (Macerata). Conclusi i lavori di riparazione del danno con miglioramento sismico delle strutture che hanno interessato due abitazioni di proprietà dell'Istituto diocesano sostentamento del clero presso l'Arcidiocesi di Camerino - San Severino Marche.

A seguito della fine lavori, la sindaca Rosa Piermattei ha revocato l'ordinanza con la quale, per motivi di sicurezza, aveva a suo tempo dichiarato non utilizzabili gli immobili. Per il recupero degli edifici l'Ufficio speciale per la ricostruzione (Usr) della Regione ha concesso un contributo pubblico di oltre 700 mila euro.



