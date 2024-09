Maltratta i genitori, 50enne ammonito dal Questore

Maltrattava gli anziani genitori over 80 con i quali viveva, abusava di alcol e droghe dando in escandescenza tanto che in alcuni casi sono dovurte intervenire le forze dell'ordine e i sanitari del 118. A porre fine alla situazione, che metteva a rischio i due anziani, l'ammonimento stamani del Questore di Ancona. L'uomo è stato anche invitato a seguire un percorso presso strutture convenzionate presenti sul territorio finalizzato ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica.

Infatti quando era in stato di alterazione l'uomo danneggiava mobili e suppellettili, costringendo i genitori a vivere in un costante stato di prostrazione e di timore per la loro incolumità. Dopo aver danneggiato l'abitazione l'uomo spesso si assopiva sul divano ma, al risveglio, continuava ad inveire nei confronti degli anziani che con difficoltà riuscivano a gestirlo. A seguito dell'istruttoria condotta dai poliziotti e letti gli atti d'ufficio dai quali, tra l'altro, si evidenziavano i numerosi interventi delle Forze dell'Ordine il Questore ha emesso d'urgenza e d'ufficio il provvedimento, con il quale ammonisce l'uomo e gli impone di cessare immediatamente tali condotte.

Se l'uomo dovesse proseguire nei suoi atteggiamenti verso i genitori scatterà la procedibilità d'ufficio, indipendentemente da un atto di querela nei suoi confronti e, a seguito dell'ammonimento, la pena che dovrà scontare sarà aumentata.

Questo è il sessantesimo provvedimento di ammonimento emesso dal Questore dall'inizio del 2024, a fronte invece dei 21 emessi nello stesso periodo del 2023. Tre volte di più rispetto agli ammonimenti dello scorso anno che, in totale, erano stati 30.

Oggi i dati registrati evidenziano una recidiva molto bassa.

"La misura dell'ammonimento - ha ricordato Cesare Capocasa - rappresenta un validissimo strumento per fare in modo che l'escalation di violenza cessi immediatamente e per scongiurare conseguenze peggiori. Le cronache purtroppo quotidianamente evidenziano uno spaccato sociale in cui condizioni di disagio e di malessere sono sempre più frequenti". E ricorda che "la misura di prevenzione dell'ammonimento può essere emessa non solo nell'ambito di relazioni sentimentali, ma anche nell'ambito di legami affettivi genitoriali".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA