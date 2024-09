Comandante regionale Fiamme Gialle in visita ad Ascoli

Nella mattinata di martedì scorso, il nuovo comandante regionale Marche della Guardia di Finanza, generale di Brigata Nicola Altiero, si è recato in visita presso la Caserma "Colle San Marco", sede del Comando Provinciale, del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e del Gruppo di Ascoli. Accolto dal comandante provinciale Gianfranco Lucignano, l'ufficiale ha incontrato una rappresentanza di militari in servizio, cui ha manifestato il suo forte apprezzamento per la dedizione e gli sforzi quotidianamente profusi dalle Fiamme Gialle Picene, a tutela della sicurezza economico-finanziaria della collettività.

Il generale Altiero, unitamente al colonello Lucignano, dopo un breve briefing con i comandanti dei reparti operativi, durante il quale sono stati approfonditi gli aspetti salienti della realtà socio - economica della provincia, gli esiti dei servizi conclusi ed un focus sulle attività operative avviate, ha salutato il prefetto di Ascoli Sante Copponi, il procuratore della Repubblica Umberto Monti e il sindaco Marco Fioravanti, con i quali si è intrattenuto in brevi e cordiali colloqui.

Nell'occasione, l'alto ufficiale ha confermato l'impegno della Guardia di Finanza per assicurare a tutti i cittadini piceni i migliori standard a tutela della legalità e della sicurezza economico-finanziaria in tutti i segmenti della missione istituzionale del Corpo.



