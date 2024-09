Tenta il suicidio in una villa abbandonata, polizia lo salva

Tenta il suicidio per impiccagione ma i poliziotti arrivano giusto in tempo e gli salvano la vita. E' accaduto ieri mattina a Porto Sant'Elpidio (Fermo). Su indicazione della sala operativa, due volanti della Questura di Fermo si sono, infatti, recate all'interno di Villa Lattanzi, perché era stata segnalata la presenza di un uomo all'interno dello stabile abbandonato.

La persona salvata, un 56enne, aveva già il cappio al collo quando gli agenti sono entrati nella villa, si sono precipitati verso di lui, lo hanno sollevato di peso e lo hanno salvato. La Polizia ha poi chiesto l'intervento del 118 che, dopo le prime visite sul posto, ha accompagnato l'uomo all'ospedale di Fermo per ulteriori accertamenti.



