Settimana dell'astrofisica a Sirolo dal 2 al 6 settembre

Dal 2 al 6 settembre si terrà a Sirolo la prima conferenza internazionale di astrofisica nelle Marche. Circa cento scienziati di fama internazionale si riuniranno presso il teatro Cortesi di Sirolo per partecipare al convegno intitolato "Astrophysics in Marche I : Active Galactic Nuclei feedback and star formation across cosmic scales and time". I relatori presenteranno recenti risultati ottenuti con telescopi di frontiera, nonchè con simulazioni o modelli teorici, riguardanti le tematiche relative alla formazione stellare nelle galassie e la loro interazione con i buchi neri al loro interno. Il congresso si propone quale evento per riunire astronomi e astrofisici da tutto il mondo, intenti a discutere di tematiche fondamentali relative alla formazione ed evoluzione delle galassie.

"E' la prima volta che le Marche ospitano un congresso internazionale di astrofisica e astronomia. Questo intende essere il primo di una serie di eventi nelle Marche sul tema di scienza dello spazio", afferma Gianluca Castignani, presidente del comitato organizzatore del congresso.

Il congresso `e patrocinato dal comune di Sirolo e dall'Universit`a di Camerino, co-finanziato dall' Istituto Nazionale di Astrofisica e dall'ERC starting grant "Red Cardinal" (investigatore principale: Sirio Belli). Tra gli organizzatori, il congresso annovera svariati astrofisici, molti dei quali di origini marchigiane, che lavorano presso diversi istituti Italiani, tra i quali l'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf), sedi di Bologna, Milano, Roma, e Trieste; l'Università di Camerino; l'Universit`a di Bologna; l'Università di Trieste; l'Università di Roma Tor Vergata. Più precisamente, il comitato organizzatore include, in ordine alfabetico, Sirio Belli, Stefano Borgani, Youri Carloni, Gianluca Castignani, Roberto Della Ceca, Carlotta Gruppioni, Orlando Luongo, Tommaso Mengoni, Laura Pentericci, Paola Santini, Paolo Saracco, Letizia Scaloni, Emanuele Spitoni, Francesco Tombesi.

Il tema delle scienze astrofisiche e dello spazio `e da tempo centrale per la regione Marche. Ricordiamo in particolare che l'Universit`a di Camerino, tra le pi`u antiche del mondo occidentale e co-patrocinante dell'evento, `e socio fondatore del Cluster Aerospazio Marche, nonchïe sede della prima sezione Inaf nella regione. Attraverso il congresso di Sirolo non si intende solo offrire un'offerta specialistica sul tema delle scienze astrofisiche, ma anche garantire una serie di eventi serali di divulgazione, gratuiti e aperti al pubblico, con l'intento di rafforzare le sinergie culturali con il territorio.

Patrocinati dal comune di Sirolo, tali eventi sono: una serata osservativa (Martedì 3 settembre, presso Largo Cardarelli), lo spettacolo teatrale "Galileo Inquieto" (Giovedì 5 settembre, presso il teatro Cortesi, link dello spettacolo: https://edu.inaf.it/teatro-inaf/galileo-inquieto/), e una conferenza divulgativa dal tema "Le meraviglie dell'Universo con il telescopio spaziale James Webb" (Venerdì 6 settembre, presso Piazzetta Arrigo Gugliormella).



