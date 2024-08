Torna la 'Cena al contrario' del movimento giovanile di Amandola

Una cena che comincia con l'amaro e finisce con l'antipasto. Passando, in ordine, da frutta, dolce, contorno, secondo e primo. È questa la formula della Cena al contrario, la festa organizzata dal movimento giovanile di Amandola, piccolo centro nell'entroterra fermano, giunta alla decima edizione e che quest'anno si tiene sabato 31 agosto.

L'idea di questo vero e proprio banchetto è nata quando un gruppo di amici ha deciso di movimentare la solita cena a casa per salutarsi alla fine delle vacanze invertendo l'ordine delle pietanze. Incuriositi dall'insolito menù, negli anni sempre più ragazzi hanno chiesto di unirsi alla tavola. Fino a che, nel 2012, si è deciso di rendere l'evento pubblico. In quella prima edizione furono 150 i partecipanti, vestiti per l'occasione "al contrario", con camicie abbottonate dietro e cravatte sulla schiena. Da allora i commensali crescono di anno in anno, nonostante due stop forzati, uno nel 2016, a causa del terremoto, e uno nel 2020, per la pandemia.

"L'anno scorso siamo arrivati a oltre 500 presenze - spiega Alberto Annessi, dell'associazione Cacuam, organizzatrice dell'evento - e quest'anno la cena è già sold out da tempo".

Oltre a essere un'occasione di convivialità e festa per i giovani del paese, l'evento attira persone dalle province e dalle città vicine. E non solo. "Gli amandolesi che sono fuori per studio e lavoro hanno iniziato a spargere la voce - prosegue Annessi - quindi ormai alla serata prendono parte persone da tutte le parti d'Italia".

La cena al contrario è quindi diventata un appuntamento irrinunciabile per concludere le ferie agostane nel piccolo paese all'ombra dei Sibillini. E per salutare gli amici e darsi appuntamento alla prossima cena, sempre rigorosamente "al contrario".



