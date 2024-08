Lite in appartamento tra stranieri, ferito con un morso

I poliziotti sono intervenuti intorno alle 13 di ieri nei pressi di via Manzoni dove veniva segnalata una lite in atto. Un uomo che aveva dato in escandescenza ha ferito un coinquilino che tentava di calmarlo mordendogli una mano.

Il primo, cittadino pakistano di circa 45 anni, regolare sul territorio, in uno scatto d'ira per motivi sconosciuti aveva preso una sedia nel tentativo di scagliarla contro i vetri dell'appartamento presso il quale alloggiava. Nel mentre, un coinquilino, di origine guineana di circa 27 anni, nel tentativo di fermarlo è stato morso alla mano.

Alla presenza degli agenti l'uomo si era nel frattempo calmato i poliziotti hanno richiesto la presenza di personale sanitario che una volta giunto sul posto ha prestato le cure all'uomo che aveva ricevuto il morso, mentre l'altro è stato trasportato presso l'Ospedale per un consulto.



