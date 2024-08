Incendio in garage, palazzina due piani evacuata e non fruibile

Dopo l'incendio divampato nel garage di una palazzina a due piani, la colonna di fumo si è estesa all'intero stabile costringendo i residente a mettersi in salvo, uscendo di casa. E' accaduto verso le 16 in frazione Cervidone di CIngoli (Macerata). La palazzina, a causa dei danni subiti, sia strutturale sia causati dal fumo, è stata dichiarata non fruibile.

Sul posto sono intervenute le squadre di vigili del fuoco di Jesi, Macerata e Apiro, hanno spento le fiamme ed effettuato la messa in sicurezza dei locali coinvolti. Sul posto il funzionario dei vigili del fuoco e la polizia locale.



