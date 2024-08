Endurance di paramotore, le Marche portano l'Italia sul podio

In Inghilterra Campionato mondiale endurance di paramotore gli azzurri conquistano il secondo posto con un motore Vittorazi. Anche il primo posto francese e il quarto tedesco hanno un motore dell'azienda maceratese.

Dopo il primo posto conquistato in Brasile nel 2022, l'Italia e le Marche tornano a volare sul tetto del mondo. Dal 3 al 10 agosto 2024, l'aeroporto di Manston, nel Kent in Inghilterra, infatti, è stato il palcoscenico del primo Campionato Mondiale Endurance di Paramotore, un evento che ha visto la partecipazione di nove nazioni e oltre 80 piloti, suddivisi tra la classe con decollo a piedi e quella trike.

Nonostante le difficili condizioni atmosferiche e una competizione serrata, l'Italia ha dimostrato ancora una volta la sua eccellenza in questo sport, conquistando un meritatissimo secondo posto con Pasquale Biondo, equipaggiato con un Moster185 EFI della Vittorazi Motors, azienda marchigiana leader nella produzione di motori per paramotore. Sul gradino più alto del podio è salito il francese Romain Mauban. Ma c'è un po' di Italia e un po' di Marche anche nel trionfo francese, poiché Mauban ha volato con un Moster185 EFI Vittorazi, lo stesso motore utilizzato dal quarto classificato, il tedesco Benedikt Bos.

Per il pilota azzurro, il siciliano Pasquale Biondo, il secondo posto in un campionato con un format completamente nuovo ha un sapore particolarmente dolce. "Sono molto soddisfatto del secondo posto, soprattutto perché era un format nuovo per me che solitamente prediligo le task di precisione. La tecnologia EFI del Moster185 Vittorazi ha giocato un ruolo cruciale perché, consumando poco carburante, mi ha permesso di volare per 5 ore consecutive e, grazie al display, di pianificare al meglio la mia navigazione".

Grande emozione anche per il francese Romain Mauban, fresco campione del mondoa: "Dietro questa vittoria c'è tutto il mio impegno in questo fantastico sport e un motore italiano in grado di offrire prestazioni straordinarie".

Matteo Orazi, general manager di Vittorazi Motors, ha sottolineato l'eccezionale reattività dell'Italia nell'adattarsi al nuovo format Endurance. "L'Italia, abituata a eccellere nel format Classic, ha dimostrato una straordinaria capacità di adattamento. Nell'ultimo anno, abbiamo lavorato intensamente per allenare i nostri piloti al nuovo format Endurance, consapevoli delle sfide che questo avrebbe comportato. A giugno scorso, a Castiglion del Lago, si è svolto il primo Campionato Italiano Endurance, frutto di confronti con i nostri amici inglesi, che praticano questo format da anni. Questo risultato è la prova della nostra prontezza a reagire ai cambiamenti e a portare a casa risultati eccellenti, grazie alla determinazione e alla capacità di innovare».

Il prossimo appuntamento sarà il 5 e 6 ottobre a Fermo, all'Aviosuperficie del Fermano di San Marco alle Paludi, per la seconda edizione del Campionato Nazionale di Accuracy.

Organizzato dall'Aero Club d'Italia e dall'Aero Club di Ancona, questo evento si terrà nuovamente nelle Marche, confermando la regione, già sede di eccellenze come la Vittorazi Motors e la Fly Products, come centro nevralgico del paramotore.



