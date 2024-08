Ancona Longeva, innovazione per una vita più lunga e migliore

Una soluzione che misura il tono muscolare e le fragilità dell'anziano suggerendo rimedi pratici (Mysurable), un format che prevede la chiamata periodica di un operatore all'anziano per stimolarne l'attenzione e l'attività cognitiva quotidiana (Optimens), un dispenser intelligente di pillole per una migliore aderenza alla terapia (Looky). Sono alcune innovazioni di start up che possono migliorare la vita quotidiana di persone anziane, sperimentate in questo mese e nel prossimo, nel progetto "Ancona Longeva: l'innovazione per vivere più a lungo e meglio" presentato in collaborazione tra il Comune, Ac75 startup Accelerator, l'Inrca e la Camera di Commercio delle Marche, nell'ambito delle iniziative che precedono il G7 salute in programma nel capoluogo marchigiano nei giorni 9, 10 e 11 ottobre.

Hanno illustrato il merito e lo scopo del progetto, l'assessore comunale allo Sviluppo Imprenditoriale Marco Battino, l'assessora ai servizi sociali Manuela Caucci, il presidente di Ac75 e Fondazione Marche Mario Pesaresi e la direttrice generale dell'Inrca Maria Capalbo. I risultati della sperimentazione, con l'ausilio di operatori del Centro Culturale incontro di Torrette, Circolo anziani Posatore, Coos Marche e Kcs Caregivers - Centro diurno per anziani Benicasa, verranno presentati in un evento Extra G7 il 5 ottobre al Museo Archeologico di Ancona.

Intanto si svolgeranno tante iniziative, a partire da domani, per diffondere tra la popolazione la consapevolezza di come le nuove tecnologie possano contribuire a vivere più a lungo e meglio: sono previsti eventi il 31 agosto e primo settembre (yoga della risata all'alba, un talk curato da specialisti Inrca sull'importanza della socialità per anziani), il 7 settembre (Yoga della risata all'alba e al tramonto, un talk curato dall'Inrca sul tema Mantenere la mente attiva negli anziani e contrastare il declino cognitivo e uno show comico con Stefano Ranucci 'Rana' sugli anziani anconetani e la tecnologia); sabato 14 settembre previsto un talk Inrca su Generazioni a confronto, lo show con 'Rana' su "Zio vs. nipote" e una passeggiata con gli amici a quattro zampe da piazza Roma al Parco del Cardeto.

Ancona Longeva, nelle parole dei promotori del progetto, vuole sviluppare progetti che promuovono Ancona e le Marche quali capitali della cosiddetta Silver Economy che può vantare nel capoluogo eccellenze come Ac75 che ha ricevuto circa 900 candidature da startup provenienti da 57 paesi con circa tre milioni di investimenti, accelerandone 29 di cui nove dalle Marche; ma grazie anche alla presenza dell'Inrca, come ha ricordato Capalbo, "unico istituto nazionale per la longevità e uno dei pochi in Europa". Da qui il rapporto di collaborazione con il Comune, in particolare gli assessori Battino e Caucci, per dare vita ad un partenariato pubblico e privato nell'ottica di promuovere soluzioni per migliorare la vita della popolazione ma anche contribuire a sviluppare un ecosistema dell'innovazione nel settore attraverso la partecipazione diretta di startup, aziende, centri di ricerca ed investitori.

Battino ha parlato di "un'occasione preziosa per dare ulteriore concretezza al nostro progetto sulle startup.

L'iniziativa, che garantirà una significativa nella città e un dialogo importante con i cittadini, sarà un supporto utile per l'innovazione e per creare un contesto favorevole alla crescita di startup nel nostro territorio. Obiettivo concreto è diventare un punto di riferimento in tema silver economy nel panorama nazionale. Ancona diventa sempre di più città dell'innovazione, anche grazie alla proficua collaborazione pubblico-privato, con AC75 SA e con le stesse startup già presenti sul territorio".

"Questo evento -ha sottolineato Caucci - è la testimonianza che Ancona è una città attenta, sensibile e attiva rispetto all'innovazione, soprattutto di fronte ai cambiamenti epocali che investono anche settori delicati e complessi come la gestione della salute, il benessere, il caregiving, la socialità in generale".

"Realizzare innovazioni attraverso startup è sempre stata la missione di Fondazione Marche - ha ricordato Pesaresi - con l'obiettivo di aiutare i giovani nella realizzazione di imprese di successo"; "in occasione dell'Extra G7 Salute ad Ancona abbiamo voluto avviare un format pilota, replicabile in altre città, insieme alle istituzioni e ai soggetti attivi nel territorio".

"L'Inrca deve ripartire da qua - ha ossevato Capalbo - nel 2023, quando ci siamo insiediati, abbiamo pensato a migliorare in tema di liste d'attesa e produzione, ma occorre uscire fuori dall'ospedale e rendere la ricerca transnazionale, far conoscere le potenzialità di questo gioiellino in tema di invecchiamento attivo - ha detto la dg in merito all'Inrca di Ancona - che ha un centro di ricerca socioeconomico per l'invecchiamento".

L'istituto svolge tante ricerche che attraggono finanziamenti e che riguardano i caregiver, la famiglia e la promozione di stili di vita per la salute. "Con Ancona Longeva, Ac75 e Comune, proporremo tecniche e metodi che l'Inrca mette in campo con i pazienti anziani.

Progetti operativi per l'Inrca ma è importante lavorare in squadra".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA