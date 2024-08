Quattro etti tra cocaina e hascisc, arrestato

Un 29enne trovato in possesso di oltre due etti di cocaina, altri due etti di hashish, oltre 40 grammi di marijuana e anche dello "Shatter CBD Gorilla", un estratto della cannabis che si presenta sotto forma di cristalli duri e bluastri. Per questo motivo il 29enne è stato arrestato ieri pomeriggio dai carabinieri di Jesi. Questa mattina, in Tribunale ad Ancona, il Giudice ha convalidato l'arresto ed applicato la misura cautelare in carcere presso il carcere di Montacuto.

L'arresto segue una serie di attività investigative che, di recente, hanno portato i militari del Radiomobile Jesino ad arrestare altri giovani, sempre per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Pedinamenti e servizi di osservazione hanno permesso di individuare l'uomo e capire le modalità con cui riusciva a spacciare stupefacenti di varia natura a numerosi acquirenti del circondario. Ieri, i militari di Jesi Jesi, alla vista di un suo ennesimo movimento che denotava una imminente cessione di stupefacenti, hanno deciso di fermare e perquisire il 29enne. In prima battuta è stato trovato in possesso di due grammi di cocaina confezionata, e di altri 11 grammi della stessa sostanza. Poi il controllo è stato esteso ad un garage individuato grazie ai pedinamenti, lontano dalla sua abitazione e adibito a deposito della droga: sono stati ritrovati oltre due etti di cocaina purissima in tocchi, oltre a materiale per confezionare le dosi. Anche la casa dell'arrestato è stata controllata, e vi sono stati trovati due etti di hascisc, oltre a quasi 40 grammi di marijuana, diversi spinelli già confezionati con altri quattordici grammi di droga e tabacco, e lo "Shatter Cbd Gorilla".



