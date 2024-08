Comandante regionale Fiamme gialle visita il Comando di Macerata

Il comandante regionale Marche della Guardia di Finanza, generale di brigata Nicola Altiero, ha fatto visita oggi al locale Comando provinciale di Macerata, accolto dal comandante provinciale, colonello Ferdinando Mazzacuva. Dopo gli onori militari, l'alto ufficiale ha salutato una rappresentanza di militari, di ogni ordine e grado in servizio presso i reparti della provincia maceratese, unitamente ad alcuni membri dell'Associazione nazionale finanzieri d'Italia delle sezioni di Macerata e Civitanova Marche.

In tale occasione, il generale Altiero ha manifestato gratitudine per la dedizione profusa dal personale delle Fiamme Gialle operante nel territorio maceratese a tutela della legalità e della sicurezza economico-finanziaria in tutti i segmenti della missione istituzionale e ha esortato i finanzieri a proseguire con il massimo impegno lo svolgimento dei delicati compiti istituzionali, rimarcando il fondamentale ruolo della Guardia di Finanza a presidio della legalità.

Nel corso della visita, il comandante ha presenziato ad un briefing istituzionale, con i comandanti dei reparti operativi dislocati nel territorio provinciale, durante il quale il colonello Mazzacuva ha illustrato la situazione socio-economica del territorio e i più significativi aspetti relativi alla gestione del personale e della logistica, nonché le principali attività operative svolte dai Reparti delle Fiamme Gialle in ambito provinciale.

Nella tarda mattinata, infine, il generale Altiero ha reso visita, presso le rispettive sedi istituzionali, alle massime autorità provinciali tra cui il Prefetto di Macerata, Isabella Fusiello, il presidente della Provincia e sindaco di Macerata, Sandro Parcaroli, il vescovo della Diocesi di Macerata, monsignor Nazzareno Marconi, il presidente del Tribunale di Macerata, Paolo Giuseppe Sabino Vadalà e il Procuratore di Macerata Giovanni Fabrizio Narbone. A conclusione della visita il Generale ha salutato il Comando provinciale di Macerata siglando il Libro d'Onore custodito dal Reparto.



