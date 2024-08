Picchia un carabiniere che vuole sedare la lite, arrestato

I carabinieri sono intervenuti per una lite a Montegranaro (Fermo) e uno dei due militari, nel tentativo di sedare gli animi, è stato aggredito da un 40enne campano poi finito in manette.

L'uomo, un pregiudicato domiciliato nel comune calzaturiero in provincia di Fermo, ora dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e lesioni personali aggravate. I carabinieri, infatti, sono intervenuti all'interno di un bar su segnalazione al numero d'emergenza 112 per una lite tra avventori, culminata nel lancio di bottiglie di vetro utilizzate come oggetti contundenti.

Una volta giunti sul posto, i militari sono stati minacciati dal 40enne che ha anche opposto resistenza fisica, colpendo uno dei carabinieri e danneggiando un'auto d'ordinanza. Grazie alla fermezza e professionalità dei militari, l'uomo è stato bloccato ed arrestato. Il carabiniere ferito ha ricevuto le cure al pronto soccorso ed è stato dimesso.

Minaccia con pistola a salve per gelosia, 30enne denunciato

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione sul territorio portata avanti dai Carabinieri. I militari del nucleo operativo e radiomobile di Montegiorgio (Fermo), coadiuvati dai colleghi di Falerone (Fermo), hanno deferito in stato di libertà un uomo di 30 anni, di origine macedone, per il reato di minaccia aggravata. L’episodio è avvenuto nella serata di ieri a Montappone (Fermo), dove il soggetto ha minacciato con una pistola, poi rivelatasi a salve, un giovane di 32 anni originario della Repubblica Dominicana, per motivi di gelosia. Gli accertamenti condotti dai carabinieri hanno permesso di eseguire una perquisizione presso l'abitazione dell'individuo, nel corso della quale sono state rinvenute una pistola a salve tipo revolver, una pistola a salve tipo Beretta 92 con 11 munizioni inerti, e una carabina di libera vendita. Tutto il materiale è stato sequestrato. In un'altra operazione a Porto Sant’Elpidio (Fermo), i militari della locale stazione hanno deferito in stato di libertà un 50enne pugliese, pregiudicato, per detenzione abusiva di munizioni. A seguito di una segnalazione, infatti, è stata eseguita una perquisizione domiciliare che ha portato al rinvenimento di una cartuccia integra tipo Remington non denunciata dall'interessato e posta sotto sequestro.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA