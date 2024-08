Insieme da 65 anni, il record di Rosa e Nazareno

Nazareno e Rosa festeggiano il loro 65mo anno di matrimonio. Si sono sposati dopo tre anni di fidanzamento, il 29 agosto del 1959. Lo ricorda oggi Cinzia Nicolini, Presidente Soroptimist International d'Italia, club di Ancona del quale fanno parte.

Nazareno Ciriaco, nato il 1 febbraio 1935 e Rosa Brunori nata il 18 giugno del 1936, detti Nino e Rosina, si sono incontrati la prima volta nel 1956 nella biblioteca comunale di Macerata ove si erano recati per consultare testi necessari per preparare l'esame di diritto canonico da sostenere presso l'Università di Macerata, ove poi entrambi si sono laureati.

Rosina vince il concorso presso l'Ente nazionale orfani lavoratori italiani (Enaoli) e Nino quello di cancelliere del tribunale di Macerata. Nel 1960 nasce Sergio, oggi sposato con Mariella Talevi, genitori dell'amatissima nipote Francesca.

Sergio, Mariella e Francesca, sono per Nino e Rosina fonte di grande soddisfazione in ogni aspetto anche professionale.

Nel 1965 per avanzamento di carriera (Nino direttore del centro studi regionale della Camera di commercio Rosina supervisore regionale Lazio Marche ed Abruzzo) i trasferimenti a Roma ed infine ad Ancona. Infine il passaggio alla Regione Marche nel 1979 ove entrambi hanno ricoperto funzioni di vertice.

Nino è stato capo di gabinetto della Giunta e del consiglio regionale delle Marche. Rosina è stata la prima donna a ricoprire una funzione di vertice quale direttore del comparto sanità e servizi sociali.

Rosina una volta in pensione è stata nominata, dal Consiglio Superiore della Magistratura, giudice onorario del Tribunale dei minorenni di Ancona, funzione che ha svolto fino al compimento dei 72 anni di età. Dal 2006 si occupa di volontariato ed è Presidente dell'Unione Regionale delle associazioni provinciali della LILT.

E' stata Presidente del Soroptimist International Club di Ancona per ben due volte e una tra le prime donne socie del club in quanto vi è entrata nel 1976. Il club è stato fondato nel 1972. Oggi "le socie del club formulano i più affettuosi auguri a Rosina e a Nino".



