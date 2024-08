Anna Casini, 'Destra fallimento del modello Marche'

"La destra è il fallimento del modello Marche. Un fallimento sotto gli occhi di tutti". Così la capogruppo PD in Consiglio regionale Anna Casini nella serata di apertura della Festa dell'Unità a Pesaro lancia lo j'accuse contro la Giunta di centrodestra della Regione.

"Potremmo cominciare dalla A di agricoltura - spiega -, per vedere che l'agricoltura è lasciata a se stessa, e non a caso le proteste sono numerose. Per passare alla sanità, dove - sottolinea Casini - chiunque chiede una prestazione o si avvicina al sistema sanitario regionale può verificare purtroppo che non funziona, è impossibile avere delle prestazioni sociosanitarie".

"Noi siamo un'assemblea legislativa, dovremmo legiferare, ma - spiega la capogruppo dem - sono state approvate in questi 4 anni soltanto 110 leggi. Con la giunta precedente il numero era di oltre 200. Significa che anche l'azione amministrativa e legislativa è ferma. Per non parlare di tutte le poltrone che sono state create - è l'affondo -. Perché questa amministrazione ha creato per esempio dei Cda dove prima c'erano soltanto dei direttori interni alla Regione, penso al Turismo e, inoltre, hanno anche istituito la figura pagata del sottosegretario, che in realtà è un assessore aggiunto".

Casini punta il dito sottolineando che "come possono, aggiungono poltrone e spesso quelli che le ricoprono sono persone che si sono candidate con loro, ma che non sono state elette. Quindi un sistema completamente diverso da quello che aveva il centrosinistra e il PD in particolare come modello e come stella polare, che è quella di avvicinarsi ai cittadini e di evitare gli spettri di danaro".



