Lutto ad Ancona per lo chef Stefano Serrani morto a 54 anni

Lutto nel mondo della ristorazione ad Ancona per la morte improvvisa dello chef anconetano Stefano Serrani, 54 anni. Il cuoco è stato trovato morto ieri attorno alle 12.30 all'interno di un bungalow in un campeggio di Senigallia dov'era in vacanza con amici. Inutili i tentativi degli operatori del 118 di rianimare il 54enne.

Stefano Serrani lascia due figli. Sul posto era intervenuta anche la polizia, constatando che il decesso è avvenuto per cause naturali. Professionalmente Stefano Serrani era cresciuto come cuoco nell'allora storico locale anconetano dell'Osteria Strabacco, poi aveva lavorato all'Opera Nova della Marca. Infine l'esperienza lavorativa da Morsi&Sorsi, locale di via Trieste.





