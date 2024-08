Club Harley Davidson solidarietà post sisma 2016 nell'Ascolano

Solidarietà post sisma in sella a una moto nell'Ascolano. Per l'ottavo anno consecutivo si sono ritrovati gli iscritti ai club Harley-Davidson per il "Run delle valli", iniziativa a scopo benefico iniziata proprio durante l'emergenza terremoto, quando hanno portato beni di conforto alle popolazioni del Centro Italia colpite dal terribile sisma.

In occasione dell'ottavo anniversario, sono tornati in provincia di Ascoli Piceno per un'altra iniziativa benefica che vede uniti il gruppo motociclisti Harley-Davidson di Roma, Viterbo, Frosinone, Perugia, Pescara, Civitanova Marche, insieme all'associazione Micciani Unita di Rieti che ha individuato l'associazione umanitaria Kairos di Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno) quale destinataria dell'attività di raccolta fondi per il 2024. Kairos si è attivata dopo il terremoto per aiutare le persone vittime del sisma. Passata quell'emergenza, l'impegno prosegue a favore delle famiglie bisognose del territorio che necessitano di pacchi alimentari, vestiari, per singole famiglie, in difficoltà per perdita lavoro, ma anche per chi è ancora lontano da casa per le conseguenze del terremoto.

"All'associazione serviva un container dove riporre i beni che raccoglie e che sono destinati a chi ne ha bisogno, - spiega Federica D'Ascenzo di Micciani Unita - visto che non sono più sufficienti gli spazi che stanno occupando ad oggi; per cui abbiamo avviato la raccolta fondi per acquistare un container che, superate le incombenze burocratiche, verrà inaugurato a Monsampolo fra circa un mese".

"Un evento creato proprio dopo il sisma del 2016 - aggiunge Giovanni Zanobi, direttore del Chapter Harley-Davidson di Viterbo - Siamo intervenuti nel cratere di Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria, in particolare ad Amatrice, ma siamo stati anche ad Arquata del Tronto, Acquasanta Terme, Norcia e altri luoghi segnati dal sisma dove abbiamo portato il nostro aiuto. Questo abbiamo fatto negli ultimi otto anni, individuando di volta in volta associazioni benefiche da supportare per le loro necessità sul territorio e - assicura - continueremo a farlo".



