Carabiniere fuori servizio riconosce un ricercato e lo arresta

Riconosce un ricercato, lo segue sul bus, chiama i rinforzi e lo arresta. I protagonisti sono il comandante della tenenza dei carabinieri di Falconara Marittima, Giuseppe Esposito, in quel momento fuori servizio, e un cinquantottenne, salernitano senza fissa dimora, sul quale pendeva un decreto di sospensione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale emesso, il 25 luglio scorso, dall'Ufficio di Sorveglianza di Reggio nell'Emilia. E' successo ieri a Falconara Marittima.

L'uomo si era allontanato dalla comunità terapeutica di Reggio Emilia, facendo perdere le proprie tracce ed era quindi ricercato in tutta Italia. I militari erano risaliti all'identità dell'uomo, grazie anche a una sua fotografia segnaletica scoprendo che l'uomo era solito girovagare, in orari particolari, per il Comune di Falconara Marittima, muovendosi con i mezzi pubblici per non essere rintracciato dalle Forze dell'Ordine, certo di non essere individuato in quanto non conosciuto nel territorio falconarese.

Nel pomeriggio di ieri, però, il tenente Esposito, mentre era libero dal servizio e si trovava a Castelferretti di Falconara Marittima, lo ha riconosciuto alla fermata del pullman in attesa di salirci. Il militare ha subito chiamato i rinforzi e l'ha seguito a distanza sul bus. Una volta fermato, vistosi scoperto il cinquantottenne si è consegnato ai Carabinieri, senza opporre alcuna resistenza. Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Ancona Montacuto a disposizione dell'Autorità giudiziaria.



