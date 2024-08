'Stiamo cambiando l'Italia", a Civitanova l'ultimo appuntamento

Sabato 24 agosto si è conclusa la campagna Stiamo cambiando l'Italia, promossa da Fratelli d'Italia per raccontare l'attività del Governo Meloni nella direzione delle principali riforme, come fisco, giustizia, autonomia e premierato".

Lo fanno sapere la senatrice Elena Leonardi, coordinatrice regionale di Fratelli d'Italia Marche e Massimo Belvederesi, coordinatore provinciale Fdi Macerata. "La conclusione di questa iniziativa, che ha visto coinvolte tutte le province delle Marche, per il Maceratese si è tenuta a Civitanova Marche, - ricordano - Comune più popoloso della Provincia di Macerata e snodo cruciale lungo la costa marchigiana. Presenti molti dirigenti e simpatizzanti locali del partito, provenienti anche dall'entroterra per portare la loro testimonianza sulla grande operatività del Governo in questi primi due anni di legislatura".

"Conclusa questa campagna, il partito si preparerà all'organizzazione della Festa Tricolore, appuntamento che vedrà coinvolto tutta la famiglia politica di Fratelli d'Italia a livello regionale, - annunciano - indetta per il weekend dal 6 all'8 settembre ad Ascoli Piceno con la partecipazione di molteplici ospiti nazionali".



