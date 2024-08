In fiamme un bosco e un campo, in azione vigili del fuoco

Due incendi sono divampati tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio di oggi nel Maceratese e nel Fermano. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 11,30 circa, in località Sfercia di Camerino adiacente alla strada provinciale 77, per un incendio in un bosco. Le squadre dei vigili del fuoco di Camerino e la squadra anti incendi boschivi di Fiastra, con il supporto dell'elicottero regionale coadiuvate dal Dos (direttore operazioni di soccorso) di Macerata, hanno spento l'incendio e bonificato un'area di circa un ettaro.

Alle 13, invece, un incendio è divampato in località strada Rene, a Sant'Elpidio a Mare (Fermo). Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con diversi mezzi. Con gli uomini del 115 anche i carabinieri del Radiomobile di Fermo.

Le fiamme hanno interessato una porzione di vegetazione e generato un'alta colonna di fumo visibile a diversi chilometri di distanza. Le fiamme hanno interessato un casolare di campagna adibito a rimessa attrezzi agricoli.



