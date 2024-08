Detenzione di cocaina, arrestato dai carabinieri

I carabinieri del Nucleo Operativo di Ascoli Piceno hanno arrestato un 30enne di origine albanese, domiciliato a Spinetoli, colto in flagrante mentre cedeva cocaina a due consumatori ascolani. L'uomo era sotto osservazione da diverso tempo e l'intervento decisivo è avvenuto due sere fa a Pagliare del Tronto, quando i militari lo hanno bloccato trovandolo in possesso di 30 dosi di cocaina già confezionate e pronte per lo spaccio. La successiva perquisizione ha portato alla scoperta di ulteriori 15 grammi della stessa sostanza.

Il 30enne è stato immediatamente arrestato. Il giudice Barbara Caponetti stamani ha convalidato l'arresto e ha poi rinviato il processo per direttissima, disponendo il divieto di soggiorno nella provincia di Ascoli Piceno.

Oltre alla droga, i carabinieri hanno sequestrato due telefoni cellulari in possesso dell'arrestato, che verranno sottoposti ad approfondite analisi per cercare di risalire alla rete di approvvigionamento della sostanza stupefacente, al fine di individuare chi riforniva il pusher per lo spaccio locale.





