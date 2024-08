Castelli, 71 milioni per basamento centro storico Arquata

"Ad Arquata, a settembre, pubblicheremo la gara delle gare: 71 milioni di euro per ricreare il basamento del centro storico che crollò causando quelle vittime che, insieme a quelle della frazione martire di Pescara del Tronto sono sempre accanto a noi. Il loro ricordo genera quel sentimento di responsabilità che ci guida in una ricostruzione che vuole raggiungere i suoi obiettivi". Lo ha detto il commissario alla ricostruzione Guido Castelli parlando a margine della messa che si è tenuta oggi pomeriggio a Pescara del Tronto in ricordo delle vittime del 24 agosto 2016.

Alla celebrazione, officiata dal vescovo di Ascoli Piceno, monsignor Gianpiero Palmieri, hanno partecipato, tra gli altri, anche Diego Della Valle, presidente e amministratore delegato del gruppo Tod's che ha uno stabilimento di produzione di calzature ad Arquata del Tronto, il sindaco Michele Franchi, il prefetto di Ascoli Sante Copponi e l'assessore regionale Andrea Maria Antonini.

Oltre ad Arquata, nel Comune ci sono le azioni relative alle frazioni perimetrate. "In particolare - ha aggiunto Castelli - penso a Pescara del Tronto e a Piedilama. Qui abbiamo affidato gli ultimi incarichi per la realizzazione di quei sottoservizi propedeutici all'installazione dei servizi. Questo tornante è stato superato, guardiamo ai prossimi".



