Pd, Festa Unità Marche a Pesaro 'parte la riconquista della Regione'

"Al lavoro, per l'alternativa".

Questo lo slogan della Festa Unità Marche 2024, che si terrà dal 28 agosto al primo settembre a Campo di Marte, in località Baia Flaminia a Pesaro. L'evento, tra i più rilevanti per il Pd regionale, sarà, spiegano i promotori, "il trampolino di lancio per la campagna di riconquista della Regione Marche, con l'obiettivo di porre fine all'attuale amministrazione di destra guidata da Francesco Acquaroli e restituire ai marchigiani un governo capace di rispondere ai loro bisogni".

"La Festa dell'Unità di quest'anno tratterà i principali temi di attualità politica e costituirà una piattaforma fondamentale per rilanciare l'azione del centro-sinistra nelle Marche", ha dichiarato la Segretaria Pd Marche, Chantal Bomprezzi. "Da Pesaro parte la nostra sfida per riportare nelle Marche un governo che metta al centro i cittadini, la sanità pubblica, il lavoro dignitoso e i diritti - ha aggiunto - per questo serve anzitutto un Pd forte e unito. Sono molto felice quindi di annunciare oggi - ha proseguito Bomprezzi - che è stata accettata la nostra proposta di Michela Bellomaria vicesegretaria insieme a Matteo Terrani e dell'allargamento della segreteria regionale. Per questo Michela siede oggi affianco a me in conferenza stampa e salirà con me e Matteo sul palco della festa".

"La mia presenza a questa conferenza stampa intende suggellare plasticamente l'inizio del percorso condiviso, con cui intendiamo unire il Pd Marche" dichiara Bellomaria: "un partito unito è il presupposto necessario per la costruzione di un'alternativa politica credibile alla destra al governo, di cui il Pd sarà il perno, facendosi portavoce delle istanze dei cittadini marchigiani. Siamo pronti a dare il nostro consapevole e responsabile contributo, iniziando da questo primo, simbolico, quanto sostanziale, passo".

Alla Festa dell'Unità marchigiana, fa sapere il Pd Marche, 23 i dibattiti previsti, con la partecipazione di 66 ospiti e 18 intervistatori, dedicati a temi di primaria importanza per il futuro della Regione e del Paese. Tra i temi trattati ci saranno "l'autonomia differenziata, con un focus sulle sue possibili implicazioni per le Marche; la sanità, con particolare attenzione alla gestione pubblica del sistema sanitario regionale; il lavoro e l'impresa, in un momento in cui è fondamentale ripensare i modelli produttivi e di welfare; e le nuove povertà, un fenomeno in crescita che necessita di risposte urgenti e concrete. "La Festa è stata pensata e organizzata per essere inclusiva, con spazi dedicati alle varie componenti del Partito e della società civile".

Tra gli ospiti esterni di rilievo che parteciperanno alla Festa ci saranno la Segretaria nazionale Elly Schlein, il Segretario generale della CGIL Maurizio Landini, Matteo Renzi, Massimo D'Alema, Stefano Bonaccini, Camilla Laureti, la neo sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi. Questi leader contribuiranno con le loro esperienze e visioni su temi centrali come la politica europea, il futuro del centro-sinistra e la necessità di una nuova visione per l'Italia.



Mangialardi (Pd), ci sono condizioni per realizzare una unità vera, precondizione per un'alleanza larga"

"Il percorso intrapreso dal Pd Marche a seguito del brillante risultato delle europee grazie all’elezione di Matteo Ricci (primo europarlamentare dem marchigiano della storia, ben 106 mila preferenze personali ottenute) è sicuramente il viatico migliore per le prossime regionali e per aprire una nuova fase capace di voltare pagina rispetto alle incomprensioni e agli errori del passato". Lo scrive il consigliere regionale del Pd Maurizio Mangialardi, vice presidente del Consiglio regionale.

"Ritengo un segnale positivo importante - aggiunge - la presenza della candidata sconfitta allo scorso congresso regionale Michela Bellomaria alla conferenza stampa di presentazione del programma della Festa dell’Unità di Pesaro: testimonianza di un atteggiamento costruttivo e responsabile che coglie ed interpreta la volontà del popolo democratico". "Ci sono le condizioni per lavorare insieme alla realizzazione di una unità vera, sostanziale, precondizione necessaria alla formazione di un’alleanza larga, - conclude - all’elaborazione di un programma di governo all’altezza delle sfide che attendono la nostra Regione e all’individuazione di un candidato Presidente che possa porre fine alla sciagurata esperienza amministrativa della Giunta Acquaroli aprendo una stagione diversa, in grado di suscitare speranze e dare risposte alle esigenze dei marchigiani".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA