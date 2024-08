Insulta e tenta di colpire agenti, denunciata per minacce

Un uomo denunciato per violazione della sorveglianza speciale e una donna deferita per minaccia, resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale e ubriachezza manifesta. E' il risultato di un intervento della polizia, poco dopo la mezzanotte scorsa ad Ancona, davanti a un esercizio commerciale di corso Garibaldi per la presenza di due soggetti molesti, entrambi italiani, di 45 e 50 anni, con precedenti giudiziari e noti alla polzia, e in stato di alterazione psicofisica dovuto all'abuso di sostanze alcoliche.

All'arrivo della Volante, l'uomo ha cercato di defilarsi entrando nell'esercizio commerciale mentre la donna ha iniziato a proferire frasi senza senso. L'uomo è stato identificato e, durante le operazioni di controllo, la donna ha iniziato a inveire contro i poliziotti, con frasi denigratorie e minacciose del tipo "vi ammazzo tutti, prima o poi vi ritrovo", davanti a numerosi avventori.

Nonostante l'invito degli agenti a calmarsi, la cinquantenni ha inveito ancora contro i poliziotti, ha sputato e ha tentato di colpirli. L'uomo, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, è stato deferito per la violazione degli obblighi inerenti alla misura. La donna invece, già gravata da avviso orale emesso dal Questore, è stata denunciata per minaccia, resistenza a Pubblico Ufficiale, rifiuto di fornire indicazioni sull'identità personale e manifesta ubriachezza.



Insulta sui social e pedina l'ex fidanzata, ammonimento del Questore di Ancona ad un 47enne

Ancora un ammonimento d'ufficio emesso dal Questore di Ancona nei confronti di un uomo per condotte di stalking poste in essere nei confronti della sua ex fidanzata. Lui, italiano di circa 47 anni, lei, italiana di circa 35 anni, avevano avuto una relazione affettiva durata qualche anno, terminata inizialmente in maniera bonaria. Recentemente l'uomo aveva tentato di nuovo di riavvicinarsi alla ex, con messaggi e telefonate, alle quali la donna non aveva dato seguito. Inoltre, però, lo stesso aveva attuato costanti pedinamenti in auto sotto l'abitazione della sua ex fidanzata, attirando l'attenzione del vicinato, come per avvertire della sua costante e angosciante presenza. Tramite il social network Facebook il 47enne pubblicava quotidianamente dei post nei quali alludeva a minacce nei confronti della donna, anche insultandola.

I poliziotti non sono rimasti indifferenti a tali atteggiamenti e, senza che la ragazza avesse presentato istanza, hanno valutato la situazione ed agito d'ufficio emettendo l'ammonimento nei confronti dell'uomo. Infatti, a seguito di tale condotta, perseverante ed ossessiva, rientrante nella fattispecie di atti persecutori, il Questore ha emesso la misura di prevenzione dell'ammonimento nei confronti dell'uomo, avvisandolo che, nel caso in cui dovesse reiterare la sua condotta verrà denunciato d'ufficio e la sua pena sarà aggravata.

La misura di prevenzione adottata, ex art. 3 del D.L. n. 93 consente al Questore della Provincia, nei casi in cui sia segnalato alle Forze dell'Ordine, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile (anche) alle fattispecie di atti persecutori, di procedere all'ammonimento del soggetto autore del fatto.

“Esserci sempre - commenta il Questore Cesare Capocasa - è soprattutto intervenire prima che le situazioni degenerino. In un momento storico in cui la violenza di genere costituisce senz’altro un’emergenza sociale è nostro obbligo, come Polizia di Stato, Forze dell’Ordine, Magistratura, Associazioni di Volontariato e di Categoria, Amministrazioni locali, fare rete per accogliere tutti i soggetti rientranti nelle cosiddette “Vittime vulnerabili”, che necessitano del nostro aiuto e la nostra presenza. Non voltiamoci dall’altra parte, ma tendiamo una mano a chi sappiamo, sentiamo o vediamo in difficoltà". Nello stesso periodo dello scorso anno erano stati emessi d'ufficio 15 provvedimenti di ammonimento per stalking. Da gennaio e fino ad oggi invece si è registrato un deciso trend in rialzo, con circa 35 provvedimenti emessi d'ufficio.

