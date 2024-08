Sbuca cinghiale e investe coppia in scooter, due feriti

Uno scooter con in sella una coppia è stato investito ieri sera, ad Ancona, da un cinghiale. Un uomo e una donna sono rimasti feriti e sono stati portati in codice rosso all'ospedale di Torrette (Ancona). Non sarebbero in pericolo di vita.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 23, in via del Castellano. L'ungulato è sbucato all'improvviso, travolgendo lo scooter. Un impatto violento che ha fatto perdere il controllo al conducente e ha fatto finire a terra i due occupanti. Sul posto è arrivata l'automedica del 118, partita da Loreto (Ancona), con medico a bordo e infermiere. Intervenuta anche una ambulanza della Croce Rossa che ha trasportato i feriti in ospedale per le cure.



